Urzi: “La Roma è una grande squadra, mi piacerebbe giocarci”

Augustin Urzi è uno dei nomi più caldi nel mercato argentino. Il classe 2000 del Banfield, soprannominato “nuovo Di Maria”, ha parlato del suo futuro a Europacalcio.it. Queste le sue parole: “Mi piacerebbe giocare in Italia. Ho saputo dell’interesse di Fiorentina, Roma e Inter, a chi non piacerebbe giocare in grandi squadre. Attualmente però al Banfield sono a mio agio e sono tranquillo. Mi piace molto il calcio inglese ma anche negli USA si sta creando un campionato competitivo che è ideale per il mio stile di gioco. Vedremo. Mi piacerebbe giocare con la nazionale dell’Argentina e mi auguro di vincere qualcosa al Banfield”.