Under verso il Napoli: trattativa molto seria con la Roma

Cengiz Under verso il Napoli, una voce di calciomercato sempre più insistente nelle ultime ore. I partenopei sono alla ricerca di un vice di Callejon, in scadenza di contratto, e vedono nel turco un’ottima alternativa allo spagnolo ex Real Madrid. La Roma valuta il giocatore 30 milioni di euro, anche in considerazione del 20% della cifra totale del trasferimento che i capitolini dovranno girare, come da accordi, all’Istanbul Basaksehir. Sky definisce la trattativa tra i due club “molto seria”, considerando pure i recenti contatti tra Fienga e De Laurentiis e l’accordo con Pedro, futuro calciatore giallorosso. Resta da capire se Milik verrà inserito nell’affare: sul centravanti polacco, valutato sui 40-50 milioni, ci sono però diverse squadre, Atletico Madrid e Juventus su tutte.