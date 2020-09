Under ufficiale al Leicester: “Amo Roma, ma ho sempre sognato la Premier League”

Cengiz Under vola in Inghilterra. L’esterno turco è diventato ufficialmente un giocatore del Leicester: affare in prestito con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. A comunicarlo sono stati i due club con una nota.

“Il Leicester City Football Club ha concordato i termini con l’AS Roma per il prestito del nazionale turco Cengiz Ünder fino alla fine della stagione.

Il 23enne ha trascorso le ultime tre stagioni in Serie A e ora si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra in vista della partita di questo fine settimana contro il Burnley al King Power Stadium.

Compagno di squadra della nazionale del difensore del Leicester City Çağlar Söyüncü , l’esterno ha 21 presenze e ha esordito in nazionale maggiore a 19 anni.

Parlando al sito ufficiale, Cengiz ha dichiarato: “Non vedo l’ora di andare a Leicester e iniziare ad allenarmi. Ho sempre desiderato giocare in Inghilterra e questa è una grande opportunità per giocare in Premier League.

“Cercherò di aiutare i miei compagni di squadra in campo e fuori e credo di poter migliorare la mia prestazione ogni giorno. Penso di essere veloce e di poter creare molte opportunità per i miei colleghi.

“Mi sento molto bene perché il mio migliore amico gioca per Leicester City. Sono molto felice di poter giocare con Çağlar (Söyüncü) e ho sempre guardato le partite di Leicester grazie a lui”.

È entrato a far parte dell’AS Roma dall’Istanbul Başakşehir nell’estate del 2017 ed è diventato il più giovane giocatore turco a segnare in UEFA Champions League quando ha esordito nella competizione contro lo Shakhtar Donetsk nel febbraio 2018.

Nato a Sındırgı, Ünder, insieme a Söyüncü, è un prodotto del sistema giovanile dell’Altinordu ed è passato alla prima squadra prima di trasferirsi all’Istanbul Başakşehir in vista della campagna Süper Lig 2016/17.

Dopo aver interpretato il Başakşehir e essersi affermato come uno dei talenti più entusiasmanti del suo paese, Ünder si è trasferito nella capitale italiana e si è unito all’AS Roma, esordendo contro l’Inter nell’agosto 2017.

Ha segnato sette gol in 26 partite di Serie A nella sua prima stagione allo Stadio Olimpico prima di segnare altri otto gol in tutte le competizioni l’anno successivo, inclusi tre gol in UEFA Champions League.

La scorsa stagione, l’esterno turco ha trovato la rete in tre occasioni in 18 partite di campionato quando la squadra di Paulo Fonseca ha chiuso al quinto posto.

A livello internazionale, Ünder ha vinto 21 presenze e segnato sei gol, con il suo debutto contro il Kosovo in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA nel dicembre 2016. Più recentemente, ha aiutato il suo paese a qualificarsi per UEFA Euro 2020, in programma il prossimo anno”.