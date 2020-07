Under, è fatta per la cessione al Napoli: la Roma potrebbe non convocarlo per la Germania

Cengiz Under è ormai un ex giocatore della Roma. Il turco è finito ai margini della rosa e del progetto di Fonseca, complici le prestazioni deludenti in questa stagione. Il classe ’97 viaggia verso il Napoli: come riporta ‘calciomercato.com’, i giallorossi hanno praticamente chiuso la cessione dell’attaccante al club azzurro, che salvo sorprese sarà ufficializzata ad agosto. Baldini ha occettato l’offerta del Napoli da 25 milioni più 6 di bonus una volta che non sono stati registrati rilanci da altre pretendenti, soprattutto inglesi. Fonseca potrebbe quindi non convocarlo per il ritiro in Germania a Duisburg, dove la Roma affronterà il Siviglia nell’ottavo di Europa League il 6 agosto. Under si trasferirà da Gattuso, che dopo Osimhen non è riuscito ad avere Boga, per cui il Sassuolo chiede 40 milioni. Per i giallorossi si tratterà di una plusvalenza importante, anche se il 20% dell’incasso (circa 6 milioni) finirà nelle casse dell’Istanbul Basaksehir, ex club del turco. ‘Cencio’ guadagnerà al ‘San Paolo’ 2,8 milioni per quattro anni.