Under-Leicester, a breve l’ufficialità. Rodgers: “Abbiamo bisogno di lui”

Cengiz Under ha concluso le visite mediche con il Leicester e si appresta a diventare un nuovo giocatore delle “Foxes”. L’ufficialità dell’operazione arriverà a breve, alla Roma andranno 3 milioni per il prestito più 25 per il riscatto. Intanto, il tecnico Brendan Rodgers ha commentato così l’arrivo del turco: “Abbiamo bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli che abbiamo, uno bravo nell’uno contro uno. Under è molto bravo, speriamo che la trattativa con la Roma vada a buon fine“.