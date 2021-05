Under, flop a Leicester e futuro in bilico: sull’addio deciderà Mourinho

Il turco tornerà tra una settimana nella rosa romanista, ma resterà con la valigia pronta. L'Europeo può aiutarlo a cercare squadra, ma lo Special One può cambiare il suo destino

Sui social Cengiz Under e l'amico Justin Kluivert si scambiano cuori quasi a volersi fare forza a vicenda. I due hanno avuto una parabola simile. Entrambi sono partiti dalla Roma la scorsa estate per cercare fortuna all'estero e ora potrebbero ritrovarsi di nuovo a Trigoria, pronti per imbarcarsi verso altre mete. La situazione del turco è sicuramente quella che "preoccupa" di più Tiago Pinto. Il Leicester aveva un diritto di riscatto fissato a 24 milioni che non ha mai pensato davvero di esercitare. Tanti infortuni, pochi sorrisi: la prima stagione di Under in Premier League somiglia molto all'ultima giocata con la Roma . Tra una settimana tornerà ufficiosamente nella rosa giallorossa. Poi sarà un "problema" di José Mourinho .

Con il Leicester Cengiz ha raccolto 19 presenze, molte in brevi spezzoni nei finali di partita. In totale ha giocato 940 minuti, ossia appena nove partite e mezza, nelle quali ha raccolto due gol (nessuno in Premier) e tre assist. A frenarlo i problemi di adattamento e i soliti stop fisici che sembrano il vero punto di domanda sul suo futuro. Tutt'ora è fermo per un fastidio all'anca e molto probabilmente non riuscirà a rientrare tra i convocati per l'ultima partita di campionato contro il Tottenham, decisiva per la corsa al posto in Champions. Anche in caso di qualificazione, a Leicester hanno già deciso che non lo riscatteranno. Il cambio di passo fatto la scorsa estate in chiusura di trattativa con la Roma, che ha permesso agli inglesi di trasformare l'obbligo di riscatto in diritto, sarà decisivo per il futuro di Under. Il classe 1997 sarebbe rimasto volentieri in Premier League, ma dovrà trovare un'altra squadra disposta a dargli un'occasione. E le parole del suo attuale tecnico Brandon Rodgers, che più volte ha ribadito la sua incapacità di adattarsi allo stile della Premier, non sono sicuramente un gran biglietto da visita. Da scartare l'ipotesi di un ritorno in Turchia, che sarebbe la certificazione del fallimento. Di certo, difficilmente riuscirà a trovare gli stimoli per ripartire con la Roma. Ma in questo caso la variabile Mourinho potrebbe fare la differenza.