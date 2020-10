Under al Leicester: prestito a 3,5 milioni e diritto di riscatto fissato a 25

Cengiz Under si è trasferito al Leicester per continuare la sua carriera in Premier League e ha già fatto la sua prima apparizione (35′) nel match perso dalle Foxes contro il West Ham per 3-0. La Roma lo aveva lasciato andare il mese scorso, ma le cifre definitive del trasferimento dell’esterno turco ancora rappresentavano un’incognita: Under è stato ceduto in prestito oneroso annuale a 3,5 milioni di euro, con un diritto di riscatto a 25 milioni che il Leicester potrà esercitare al termine della stagione. Nessuna condizione farà scattare l’obbligo di riscatto.