Under, accordo totale con il Napoli. Ora si aspetta l’ok di Milik alla Roma

È il momento delle cessioni in casa Roma. Oltre a Kolarov destinato ormai all’Inter ed Edin Dzeko in odor di Juventus, Cengiz Under è a un passo dal Napoli. Il turco – riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà – ha raggiunto un accordo totale con il club di De Laurentiis, perfezionato nelle ultime ore.

Adesso però si aspetta la svolta definitiva alla trattativa che coinvolge l’attaccante bosniaco e Milik. Se veramente Edin lascerà la Roma per la Juventus, ecco che Milik sarà l’erede designato alla maglia numero nove della Roma. Intanto la cessione di Under però sembra sempre più vicina: resta da stabilire solo se farà parte di una maxi operazione col Napoli o se resterà slegata.