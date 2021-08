Ufficiale, Xhaka ha rinnovato con l’Arsenal: “Contento di essere ancora qui”

Il centrocampista elvetico ha prolungato il suo contratto con i gunners

Granit Xhaka ha rinnovato il suo contratto contratto con l'Arsenal e sfuma così definitivamente il suo approdo alla Roma. Il centrocampista svizzero, tornato al centro dell'Arsenal con la fascia da capitano al braccio, ha così commentato il rinnovo con la squadra di Londra, così come si legge sul sito ufficiale del club:"Sono molto contento di essere ancora qui. Ho firmato un nuovo contratto e voglio restituire la fiducia al club e ai tifosi. Loro sanno che darò tutto in ogni partita e ogni allenamento". Il numero 10 della Svizzera è stato a lungo seguito dai giallorossi, sotto espressa indicazione di Mourinho in fase di progettazione del mercato estivo.