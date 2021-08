Ufficiale, Providence al Club Brugge: prestito con diritto di riscatto

Il francese classe 2001 vola in Belgio: "Felice di essere qui"

Il trasferimento era nell'aria da qualche giorno, ora è ufficiale. Ruben Providence vola all'estero a fare esperienza e lascia la Roma in prestito: il giovane francese ex PSG è un nuovo calciatore del Club Brugge. A renderlo noto è stato lo stesso club belga con un comunicato ufficiale che ha confermato anche la formula: prestito annuale con diritto di riscatto. Il trequartista ormai ex Primavera ha da poco compiuto 20 anni ed è pronto per questo nuovo capitolo, come lo ha chiamato lui nel post su Instagram. "Felice di essere qui", scrive Providence che indosserà la maglia numero 14.