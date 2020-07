Ufficiale, Lovren è un nuovo calciatore dello Zenit – FOTO

Sfuma definitivamente Dejan Lovren per i giallorossi. Il difensore croato ha infatti firmato per lo Zenit, che a dato la notizia dell’ufficialità tramite i canali societari. Il centrale ha sottoscritto con i russi un accordo triennale, dicendo così definitivamente addio al Liverpool dove ha giocato per 6 lunghe stagioni conquistando sia la Champions League dello scorso anno sia la Premier appena conclusa. In passato la Roma aveva spesso provato a mettere le mani su di lui, soprattutto vista la necessità di affidare la difesa a un leader navigato e di esperienza.