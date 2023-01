Ufficiale l’addio di Shomurodov: lo Spezia deposita il contratto in Lega

Eldor Shomurodov ha lasciato la Roma. Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata in mattinata. Lo Spezia ha depositato il contratto in Lega ed è anche arrivato il comunicato ufficiale del club giallorosso. L'uzbeko non era partito con la squadra per Napoli e ha effettuato le visite mediche sabato pomeriggio. L'ex Genoa si trasferisce in Liguria in prestito secco senza diritto o obbligo di riscatto. In entrata Tiago Pinto ha chiuso l'affare con Diego Llorente. Il centrale spagnolo è atteso nella Capitale in giornata.