Ufficiale, Conte non è più l’allenatore del Tottenham: “Decisione di comune accordo”

Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham. In questi giorni la separazione anticipata rispetto alla fine del contratto era nell'aria, ora è diventata anche ufficiale. A confermarla sono stati gli Spurs con un comunicato sul proprio sito di pochi minuti fa: "Possiamo annunciare che l'allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Con lui abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella sua prima stagione al club. Cristian Stellini assumerà la squadra come Acting Head Coach per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come Assistant Head Coach". Non si parla quindi di esonero né di dimissioni, ma in ogni caso l'aria si era fatta piuttosto tesa dopo le dichiarazioni pesanti su società, giocatori e ambiente da parte di Conte. Che vorrebbe tornare in Serie A ed è stato accostato più volte alla Roma, in caso di addio di Mourinho a fine stagione.