Ufficiale, Cancellieri alla Lazio in prestito con obbligo: guadagnerà anche la Roma

Matteo Cancellieri torna a Roma, ma per vestire la maglia della Lazio. I biancocelesti hanno chiuso un'operazione lampo per l'esterno offensivo dell'Hellas Verona, che si era trasferito due anni fa in gialloblù nell'ambito della trattativa per Kumbulla. Oggi il classe 2002, che ha esordito sia in Serie A che in Nazionale, ha svolto le visite mediche in Paideia e in serata è arrivata anche l'ufficialità: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Cancellieri proveniente dall’Hellas Verona. La S.S. Lazio avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi di particolari condizioni sportive". Prestito con obbligo di riscatto, quindi, che interessa anche la Roma: i giallorossi avevano mantenuto il 20% sulla futura rivendita. Tradotto, circa 1,5 milioni finiranno nelle casse giallorosse, ma - vista la formula - in maniera non immediata.