Ufficiale, Besuijen all’ADO Den Haag. Contratto fino al 2023

Vicente Besuijen torna in Olanda. Dopo tre anni nelle giovanili della Roma, oggi è arrivata l’ufficialità del trasferimento nell’ADO Den Haag. Contratto dunque fino al 2023 per l’ex esterno classe 2001 di Alberto De Rossi. Attraverso il profilo Twitter del club, poi, escono anche delle prime dichiarazioni per la nuova avventura del ragazzo. “Il club ha espresso molta fiducia in me durante i colloqui. La sensazione è buona. Spero di fare tanti minuti qui” dice Besuijen. Poi parola anche a Martin Jol, capo dell’area tecnica: “Vicente è una delle ali più talentuose del nostro paese nella sua fascia d’età. Siamo molto soddisfatti di questo giocatore ambizioso e veloce, che ha giocato in quasi tutte le squadre giovanili rappresentative dell’Orange”.

