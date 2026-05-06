Tzolis, dal flop in Premier alla rinascita di Bruges: chi è l’obiettivo della Roma

L'attaccante greco piace molto a Gasperini, ma su di lui non ci sono solo i giallorossi: il Club Brugge chiede almeno 30 milioni per lasciarlo partire

Redazione 6 maggio 2026 (modifica il 6 maggio 2026 | 17:15)

Il Paok, la crisi economica in Grecia, il trasferimento record al Norwich e il titolo di capocannoniere a Dusseldorf. A soli 24 anni la carriera di Tzolis ha già raccontato molto e il prossimo capitolo della sua storia potrebbe essere scritto a Roma. Attaccante esterno con un passato da terzino: il greco classe 2002 ha attirato le attenzioni di molti club europei grazie ai numeri da top assoluto nell'anno solare 2025: ben 25 gol e 23 assist, meglio di lui in Europa hanno fatto solo Mbappé, Kane, Haaland, Pavlidis e Olise. Su di lui ora c'è anche la Roma che sta cercando un esterno di livello da affiancare a Malen.

Da Salonicco al colpo di Fortuna — Christos Tzolis nasce il 30 gennaio 2002 a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia, e fin da bambino sogna di vestire la maglia del Paok. Dopo i primi anni passati al Doxa Pentalofos, sono proprio gli scout del Paok ad accorgersi del suo talento e a portarlo nelle giovanili - dove segnerà 100 gol in 48 partite. Ma la crisi in Grecia avanza e la famiglia Tzolis è costretta a trasferirsi il Germania dove la sua crescita forse rallenta, ma certamente non si ferma. Dopo le parentesi tra club tedeschi come Alemannia e Rosenhöhe, nel 2018 torna finalmente al Paok e fa il suo esordio il 7 giugno 202o a soli 18 anni. Di lì a poco arriveranno i riflettori di mezza Europa: dopo i 15 gol segnati alla prima stagione, il Norwich se ne innamora e lo porta in Premier League per 11 milioni di euro (ancora oggi il trasferimento più caro della storia del club). Ma in Inghilterra le cose non vanno: pochi minuti, 2 gol e la disastrosa retrocessione da ultima in classifica nel 2023.

Troppe responsabilità per un talento che ha bisogno di sentirsi libero. E così Tzolis fugge a Dusseldorf, dove al Fortuna (Bundesliga 2) ritrova la sua forma migliore e vince anche il titolo di capocannoniere del campionato - giocando da ala - con 22 gol e 7 assist. Nell'estate del 2024 il Club Brugge non ci pensa due volte e lo porta in Belgio per "soli" 6,5 milioni di euro. Un affare per un ragazzo che in meno di due stagioni ha già messo a referto 40 gol e 34 assist. Quest'anno in Champions ha segnato anche all'Atalanta e in estate è pronto, finalmente, per il grande salto in una big europea.

Due parole per descriverlo? Un'ala moderna. Preferisce giocare a sinistra per rientrare sul destro (che è il piede forte), ma ha grande visione di gioco e una rapidità che lo rende pericoloso anche nelle transizioni. Il fisico non è imponente (175 centimetri), ma ha forza nelle gambe e agilità nello stretto: corrisponde all'identikit di Gasperini e somiglia a Nusa e Alajbegovic - gli altri due profili sondati dalla Roma per l'attacco. In Italia avrà di certo meno spazio per esprimere la sua creatività (rispetto, ad esempio, al campionato belga), ma le sue qualità non sono in dubbio e su di lui non ci sono solo i giallorossi: il Club Brugge chiede almeno 30 milioni di euro per salutare il suo gioiellino.