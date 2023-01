Tutti pazzi per Vicario: Roma, Napoli, Inter e Bayern lo seguono da vicino

Nonostante il pareggio subito in rimonta nel finale, quella di ieri è stata un'altra grande prestazione da parte di Guglielmo Vicario. Il portiere dell'Empoli è ormai uno dei migliori del campionato, sta guadagnando posizioni anche in Nazionale e ovviamente il ct Mancini si è accorto di lui. Non è l'unico, visto che ormai anche sul mercato per lui c'è la fila. Come riporta 'calciomercato.com', infatti, Vicario raccoglie recensioni e commenti positivi dappertutto: in Serie A lo seguono in tanti, a partire dalla Roma, ma anche Napoli e Inter. Non solo, perché c'è sempre anche l'interesse del Bayern Monaco. E ovviamente l'Empoli pregusta una cessione record per lui.