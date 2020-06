Tutti pazzi per Gerson: lo vogliono Tottenham e Dortmund, ma il Chelsea offre più di 33 milioni di euro

Gerson da quando è ritornato in Brasile è rinato. In Italia ha deluso parecchi con le maglie di Roma e Fiorentina, ma adesso sembrerebbe finalmente pronto per riabbracciare l’Europa. Come riporta Fox Sports, ci sono tre squadre interessate al brasiliano in forza al Flamengo: sarebbero Tottenham, Chelsea e Borussia Dortmund. Tutte queste attenzioni per il centrocampista fanno sorridere la Roma. I giallorossi infatti sono spettatori interessati, in quanto incasserebbero il 10% dal suo trasferimento. Bein Sports aggiunge che i Blues sono attualmente in vantaggio e hanno in serbo un’offerta di 30 milioni di sterline, circa 33.5 milioni di euro, per portare il classe ’97 a Stanford Bridge.