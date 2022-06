Tutti pazzi per Diawara in Germania, allo Schalke si aggiunge l’Augsburg

E' ormai noto come la Roma abbia messo alla porta Amadou Diawara. Dopo le molte offerte rifiutate a gennaio, la società ha minacciato di metterlo fuori squadra convincendo il centrocampista alla cessione. La destinazione prediletta, come da lui stesso dichiarato, sarebbe la Liga, ma la maggior parte delle richieste arriva dalla Germania. Allo Schalke, secondo Sky Sport tedesco, si sarebbe aggiunto l'Augsburg. Si tratterebbe però di richieste di prestito non gradite alla Roma che vorrebbe cederlo a titolo definitivo data la rarità con cui Mourinho lo ha chiamato in causa nel corso di questa stagione e soprattutto l'elevato ingaggio (2,2 milioni di euro).