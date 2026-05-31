Breve e, senza dubbio, poco incisiva. Si può riassumere così l’esperienza di Tsimikas alla Roma. Il greco, arrivato in prestito dal Liverpool, non è mai riuscito a incidere: poco minutaggio e prestazioni sempre sotto le attese. Gasperini si aspettava di più dalla sua esperienza, ma il campo ha raccontato altro. Dopo una stagione altalenante, la decisione è chiara e limpida: non sarà riscattato. Il 30 giugno farà ritorno al Liverpool. Ma non per restare ai margini. Come riporta il giornalista inglese Ben Jacobs, Tsimikas ha già scelto la sua direzione: vuole giocarsi le sue carte ad Anfield e lottare per un posto. L’obiettivo è convincere il nuovo allenatore, dopo la fine dell’era Slot. Tsimikas riparte da Liverpool. La Roma, semplicemente, ha già voltato pagina.