Trigoria, incontro Fienga-Raiola: pronto adeguamento di contratto per Calafiori – VIDEO

Il gigante dormiente si è svegliato, o almeno sul mercato. Pochi istanti fa l’agente Mino Raiola è uscito da Trigoria dopo un colloquio con Guido Fienga, dopo che la sua inibizione è stata sospesa. Secondo quanto riporta Sky Sport, il tema centrale del meeting è stato Riccardo Calafiori: i due hanno parlato infatti di un nuovo contratto per l’esterno, cresciuto nel vivaio giallorosso. La Roma ha deciso di puntarci sopra, sarà il vice di Spinazzola (protagonista nelle prime due uscite stagionali con la Roma). E’ pronto quindi un adeguamento e un prolungamento del contratto. Nulla di particolare invece per Kluivert: non si è parlato di cessione dell’esterno olandese.