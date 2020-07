Tre italiane su Smalling: lui spinge per la Roma, ma con il Manchester è stallo

In casa Roma tiene banco il futuro di Chris Smalling. Le prossime due potrebbero essere le ultime partite con la maglia giallorossa, ma a Trigoria nessuno si vuole arrendere a questa eventualità. Come riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, nelle ultime ore a complicare le trattative con il Manchester United ci sarebbe stato l’inserimento di tre club italiani: Juventus, Inter e Napoli. Da questo punto di vista la Roma è tranquilla, perché può contare sulla volontà del difensore di restare nella capitale.

Lo stallo con i Red Devils però non si supera. L’offerta di Fienga non va oltre i 14 milioni, mentre la richiesta dello United non scende sotto i 20. Domenica scadrà il prestito, poi se la Roma vorrà schierare Smalling in Europa League non potrà fare altro che trovare un accordo. Il tempo corre.