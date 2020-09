Trattativa al traguardo per Smalling: l’inglese ha chiesto allo United di poter andare alla Roma

Dieci giorni all’inizio del campionato e Fonseca aspetta qualche regalo dalla dirigenza per completare la rosa. Il primo colpo chiesto è il difensore centrale e in particolare Smalling. Come riporta Sky Sport, la trattativa sembrerebbe essere arrivata quasi al traguardo con l’intesa totale tra giocatore e giallorossi. Accordo più vicino anche tra i club con i prossimi giorni decisivi per la definitiva fumata bianca e dopo che lo stesso centrale inglese ha chiesto espressamente allo United di andare alla Roma.