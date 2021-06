Townsend chiama Mourinho: “Vienimi a prendere e portami a Roma”

L'esterno ex Palace ora è svincolato e sul mercato in cerca di un nuovo contratto

Essere allenati da Mourinho è il sogno della grande maggioranza dei giocatori. Lo ha dichiarato Xhaka, ma pure Under che aspetta di sapere che ne sarà di lui quest'estate. In lista oggi si è aggiunto anche Jack Grealish, stella dell'Aston Villa e pezzo pregiato del prossimo mercato. L'ultimo a "chiamare" il tecnico della Roma è Andros Townsend, attualmente svincolato dopo gli anni al Crystal Palace. "Mourinho poco fa ha parlato bene di te" ha detto la presentatrice di TalkSport a Townsend. L'esterno inglese tra il serio e lo scherzoso ha quindi risposto: "Ascolta Jose, lo sai che sono in studio e non abiti lontano da qui, sono felice di provare qualsiasi cosa. Sai dove contattarmi". Poi Townsend ha aggiunto: "Perché dovrebbe offrirmi un contratto? Sono bravo in radio e ho una bella risata. Inoltre in campo posso ancora fare bene".