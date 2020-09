Il passaggio di Milik alla Roma è definitivamente sfumato. Per il polacco si è aperta la pista Premier League, con il Tottenham in pressing per strapparlo agli azzurri. Secondo calciomercato.it, oggi l’agente del giocatore David Pantak ha incontrato gli inglesi. Un incontro positivo, che verrà ripetuto domani per provare a trovare la quadra. L’obiettivo degli Spurs è prendere il polacco in prestito con diritto di riscatto.