Torreira, parla l’agente: “Abbiamo l’accordo con il Valencia ma Arteta vuole tenerlo”

Pablo Bentancour, agente di Lucas Torreira, centrocampista accostato alla Roma nelle ultime settimane, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport 890, parlando del futuro del suo assistito: "Abbiamo un pre-accordo con Gattuso per far giocare Torreira a Valencia. Oggi c'è un incontro importante su questo tema. L'allenatore dell'Arsenal, Arteta, vuole però averlo in preseason". Queste le dichiarazioni di Bentancour che dunque allontana l'uruguaiano ex Fiorentina da Trigoria nonostante le parole di qualche giorno fa proprio del classe '96 che raccontava di aver avuto un colloquio con Josè Mourinho.