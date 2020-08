Torreira non convocato: l’agente chiede chiarezza all’Arsenal

Arsenal e Liverpool si contendono il primo trofeo della stagione inglese, il Community Shield. Nei “Gunners” non scenderà in campo Lucas Torreira, nemmeno convocato dal tecnico Mikel Arteta. Il centrocampista uruguaiano non è stato preso in considerazione dall’ex vice di Guardiola, e una sua cessione pare scontata. Nelle ultime ore, a “Calciomercato.com”, il suo agente Pablo Bentancur aveva dichiarato: “Ci sono tante richieste, ma ancora niente di ufficiale. Il giocatore si sta allenando con l’Arsenal, è uno dei pochi casi di atleti che arrivano in Inghilterra e giocano 50 partite di fila. Dopo ha avuto un brutto infortunio, non si è dovuto sottoporre a interventi ma il rientro è stato un po’ complicato. L’allenatore deve fare una scelta e decidere se puntare veramente su Torreira. Oggi il mercato è un po’ fermo, offerte ufficiali, lo ripeto, non ce ne sono“.