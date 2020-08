Torreira, la Fiorentina insidia la Roma: Pradè cerca l’accordo con l’Arsenal

Lucas Torreira pare ormai fuori dal progetto Arsenal. Il tecnico Arteta non lo ha convocato per la Supercoppa inglese vinta ieri dai Gunners ai tiri di rigore, preferendogli Elneny e Xhaka. Sul giocatore, oltre alla Roma, ci sono Fiorentina e Torino, anche se, come dichiarato di recente dal procuratore Pablo Bentancur, il suo stipendio sembra troppo oneroso per le casse granata. Al momento i giallorossi non hanno fatto passi avanti significativi nella trattativa con i londinesi, per questo, come riporta “La Nazione”, i viola proveranno l’affondo decisivo nel corso della prossima settimana, quando il ds Pradè incontrerà i dirigenti dell’Arsenal.