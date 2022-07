Torna di moda Weigl: la Roma lo segue, concorrenza di Milan e Eintracht

I giallorossi non avrebbero perso di vista il centrocampista tedesco del Benfica, in scadenza 2024. "La decisione spetta a lui", le parole del suo allenatore Schmidt

Julian Weigl torna ad essere accostato alla Roma. Pinto vuole rinforzare ancora il centrocampo dopo l'arrivo di Matic, ma sta incontrando qualche problema per Frattesi. Così in Germania è circolato nuovamente il nome del giocatore tedesco in forza al Benfica. Secondo la 'Bild', i giallorossi sono interessati a Weigl, classe '95, da diverse sessioni in orbita Serie A. Su di lui, però, ci sono anche gli occhi del Milan e dell'Eintracht Francoforte che seguono il centrocampista. "La decisione spetta a lui", ha detto il tecnico del Benfica Schmidt. L'ex Dortmund ha un contratto fino al 2024.