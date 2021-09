Tiago Pinto in Portogallo: rinnovo di Pellegrini rimandato

Il gm della Roma si è concesso alcuni giorni di relax dopo il grande lavoro svolto per il mercato estivo

Il gm della Roma Tiago Pinto è attualmente in Portogallo. Il dirigente giallorosso si è concesso alcuni giorni di riposo dopo il grande lavoro svolto per il mercato estivo e, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero, a questo punto ogni trattativa per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini è rimandata al suo ritorno. Le parti rimangono distanti: da una parte il calciatore è consapevole che questo sarà il contratto più importante della sua carriera, dall’altra il club ha l’interesse a non far lievitare il monte ingaggi.