Tiago Pinto guarda in Brasile per la difesa: sondaggio per Natan

Tiago Pinto accende i radar in Brasile. Il gm della Roma, dopo aver preso Dybala, pensa anche a qualche rinforzo in altri reparti come la difesa. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il nome può essere quello di Natan, classe 2001 del Bragantino Red Bull, società brasiliana. I giallorossi avrebbero effettuato un sondaggio per il giovane centrale che ha collezionato 24 presenze in tutte le competizioni nella stagione in corso. La Roma cerca un investimento low cost e soprattutto di prospettiva, non è escluso sia lo stesso Natan, cresciuto nel Flamengo e ora di proprietà del Red Bull Bragantino.