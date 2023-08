Tensione Matic-Mourinho: il Rennes ci prova, la Roma vuole 8 milioni

La sitiuazione Matic in casa Roma si è scaldata parecchio. Come riporta 'calciomercato.com', il serbo sta riflettendo seriamente alla proposta del Rennes che già lo aveva cercato nei giorni scorsi. Tra i motivi ci sarebbe anche il malumore del calciatore riguardo alcune dinamiche di spogliatoio col cosiddetto "gruppo italiano". E in tutta risposta lo stesso Mourinho di certo non ha affatto gradito questo comportamento da uno dei suoi pupilli assoluti. Tra i due ci sarebbe stata, secondo il portale, anche una discussione che avrebbe portato il rapporto a essere addirittura gelido. Il Rennes spinge, ma - forte dell'unico anno di contratto rimasto - punta ad avere Matic quasi gratis. La Roma, invece, ne chiede almeno 8 di milioni, ma in ogni caso ha intenzione di tenere il giocatore. Per questo si cercherà di ricucire il rapporto, ma in caso di addio i nomi in pole sono quelli di Paredes, Florentino e Dominguez.