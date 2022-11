Telichowski (ag. Bereszynski): “Roma è una delle opzioni. Farebbe bene con Mourinho”

Il terzino della Sampdoria è nel mirino di Pinto come confermato da un collaboratore dell'agenzia che ne cura gli interessi: "Non posso dire che non esista questa possibilità"

In casa Roma è partito il casting per trovare il nuovo terzino destro che possa prendere il post del partente Karsdorp, nello scacchiere di Mourinho. Uno dei nomi sul taccuino di Pinto è Bartosz Bereszynski della Sampdoria, interesse confermato anche da Telichowski, collaboratore dell'agenzia che rappresenta il 30enne polacco, ai microfoni di Meczyki: "Le partite dei Mondiali sono seguite da altri grandi club come la Roma e penso che Bartosz sarà in qualche altro taccuino. Sta andando molto bene con il "Mourinho polacco", quindi farebbe bene anche con quello portoghese". Questo il primo messaggio lanciato da Telichowski che poi conclude: "Non posso dire che non esista questa possibilità. La Roma è una delle opzioni".