Telenovela Frattesi, Brozovic cambia di nuovo le carte: la Roma resta in prima fila

Il centrocampista del Sassuolo è in vacanza e aspetta novità: la questione legata alla cessione del croato tiene tutto in bilico e la Roma può guadagnare tempo. E a certe condizioni i giallorossi possono sperare di più

Francesco Iucca Collaboratore

Davide Frattesi e la Roma, una telenovela che prosegue da almeno tre sessioni di mercato e che quest'estate dovrebbe vedere la parola fine, in un senso o nell'altro. Se lo augura in primis il calciatore, che ha già parlato pubblicamente della sua intenzione di lasciare il Sassuolo. Se prima erano i giallorossi il suo unico pensiero, adesso aspetta mosse concrete anche dalle altre big. Inter (con cui ha già trovato un'intesa di massima), Milan e Juve. Per l'estero, da dove sono arrivate le offerte più importanti a livello economico sia per lui che per i neroverdi, ci sarà tempo. L'ad del Sassuolo Carnevali ha fatto la sua richiesta di 35-40 milioni: troppi per tutti, Roma compresa. Pinto ha messo sul tavolo la sua proposta di circa 30 milioni totali, composta dal 30% sulla futura rivendita prevista dall'operazione conclusa nel 2017, e indirettamente dai cartellini di Missori e Volpato già ceduti al Sassuolo per 10 milioni totali. A questo va aggiunta una parte cash di 10-11 milioni.

Frattesi sogna ancora la Roma ma aspetta anche l'Inter: Brozovic tiene tutto in bilico In questi giorni Frattesi è stato anche a Roma, è stato avvistato a via del Corso, non un'anomalia dal momento che quando può - anche durante l'anno - torna nella Città Eterna per stare con gli amici e passeggiare tra le vie della capitale. È la sua città, la sua casa e - lo spera da una vita - il suo futuro. Il centrocampista classe '99 è partito per le vacanze in Sardegna, aspetta novità anche dall'Inter. Che però è alle prese con la cessione di Brozovic, tassello indispensabile per sferrare poi l'assalto decisivo a Frattesi. Il croato alla fine si era convinto ad accettare l'Al Nassr per un ingaggio triennale da circa 30 milioni a stagione, con 23 milioni nelle casse nerazzurre. Una cifra che sarebbe stata completamente reinvestita sul talento di Fidene, con l'aggiunta del cartellino di Samuele Mulattieri.

Oggi erano previste le visite mediche per il croato dopo una lunga trattativa, ma al momento dell'ok il club saudita ha cambiato le cifre dell'offerta all'Inter, abbassandola da 23 a 15. Questo proprio in virtù del sensibile ritocco verso l'alto della proposta d'ingaggio per convincere Brozovic, da 20 a 30. Così Marotta ha bloccato la trattativa e difficilmente darà l'ok a queste condizioni. Una situazione che gioca sicuramente a favore della Roma, che guadagna tempo e forza nella trattativa col Sassuolo. Anche perché il Milan osserva, ma ha preso Loftus-Cheek e pensa a Musah del Valencia (stesso costo di Frattesi) mentre la Juve al momento pare orientata su altri profili, vedi Milinkovic-Savic. Oggi a Rimini, in occasione della cerimonia di apertura del calciomercato, è previsto un incontro tra Marotta e Carnevali che sulla carta era per definire i contorni dell'assalto dell'Inter a Frattesi. Che però verrà verosimilmente congelato in attesa di capire gli sviluppi sul fronte Brozovic, su cui c'è sempre anche il Barcellona. La Roma resta saldamente in corsa e osserva le evoluzioni.