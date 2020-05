Tavano (Ag. Fuzato): “La Roma crede in lui, ma non rimarrà ancora a fare il terzo”

Diego Tavano, agente del portiere giallorosso Fuzato, ha parlato a Teleradiostereo riguardo il futuro del portiere. Queste le sue parole: “Lui è molto apprezzato in Brasile. Era in scadenza col Palmeiras e la Roma è riuscita a portare via un talento. Il primo anno è stato di apprendistato, che poi si è allungato a questa stagione. Il club giallorosso continua a credere molto nel calciatore, il progetto su Daniel va avanti, lui è un ragazzo fantastico. Non rimarrà un altro anno in panchina a fare il terzo, questo è certo”.

E’ meglio rimanere in Italia?

No, perché il portiere è un tipo di ruolo particolare. Dove gioca non ha importanza, se andasse in Portogallo ad esempio giocherebbe contro club blasonatissimi come Porto e Benfica, l’importante è che giochi.

Quale è il rapporto con Savorani?

È il top come preparatore, con lui Fuzato ha cambiato modo di parare ed è migliorato tantissimo. Speriamo che Daniel possa abbinare il suo talento a quanto sta apprendendo qua con la Roma per diventare un portiere di primo livello.