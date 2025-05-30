Tiene ancora banco la questione sul rinnovo del contratto del portiere serbo
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Continua a tenere banco il futuro di Mile Svilar in casa Roma, con il rinnovo del contratto del portiere che sta diventando una questione sempre più delicata. La società giallorossa, infatti, considera eccessiva la richiesta economica avanzata dall’agente del giocatore, giudicando l’ultima proposta troppo alta rispetto agli standard imposti dal club. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la Roma spera ora in un passo indietro da parte dell’entourage del portiere serbo. Ciò potrebbe favorire un compromesso e permettere così di raggiungere un accordo definitivo.
Nel frattempo, il portiere, che ha svolto un ruolo da protagonista nella passata stagione, punta a ottenere chiarezza sul proprio futuro entro la fine di giugno. L'intenzione è quella di prendere una decisione prima dell'inizio del prossimo campionato. La situazione resta in bilico, con la Roma che deve decidere se accogliere le richieste del suo portiere o esplorare altre opzioni per la porta.
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