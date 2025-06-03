Nessun segnale di rinnovo, almeno per ora. Mile Svilar continua a guadagnare meno di Shomurodov o Celik e difficilmente le richieste fatta ormai un mese e mezzo fa saranno esaudite. Il portiere belga, infatti, chiede 4 milioni bonus compresi considerato anche quanto guadagnano i compagni. Richiesta lecita visto che Svilar è stato in assoluto il miglior giocatore nell'ultima stagione, ma la Roma prende tempo. Forse troppo tempo. E comunque non sembra disposta ad arrivare alle cifre chieste dal portiere che nell'ultima all'Olimpico si è soffermato a lungo sotto la curva Sud. Tutto passa in mano a Gasperini che dovrà valutare l'incedibilità o meno di Mile che nel frattempo ha accumulato una discreta fila di big alla porta di casa. E proprio la possibile asta alza la curiosità della Roma che senza Champions, e coi paletti Uefa ancora in piedi, ha bisogno almeno di una buona plusvalenza per rendere più facile il lavoro di Ghisolfi sul mercato.

Gli occhi di mezza Europa d'altronde sono su Mile da diversi mesi. In primis quelli del Bayern Monaco che cerca un dopo Neuer all'altezza per andare a caccia della Champions League e consolidare il primato in Germania. Il club bavarese ha avviato già il nuovo progetto che vedrà appunto gli addii di Muller e Neuer, quest'ultimo resterà ancora un anno ma come come vice portiere. In seconda fila c'è il Manchester United dove le quotazioni di Onana sono al punto più basso dopo la stagione fallimentare dei Diavoli Rossi. In entrambi i casi la richiesta da 4 milioni di Svilar non sarebbe un problema. Occhio poi al Napoli di Conte dove il rinnovo di Meret non mette al riparo da possibili sorprese. E sempre tornando in Inghilterra il nome di Svilar era stato accostato a Newcastle e Chelsea. Ma quanto costa Mile? La base d'asta sarebbe 40 milioni considerato anche quanto sono stati pagati gli estremi difensori in Premier nelle ultime stagioni. L'obiettivo è arrivare a 50 milioni, il che porterebbe a una plusvalenza secca considerato che Svilar è arrivato a parametro zero dal Benfica nel 2022 su richiesta di Mourinho (poco meno di 1 milione andò nelle casse portoghesi a mo' di risarcimento voluto da Pinto).