Suarez vola in Italia per l’esame di lingua. La pista Juventus è ancora aperta

Dopo l’allenamento in mattinata a Ciudad Deportiva sotto la guida di Ronald Koeman, Luis Suarez ha preso un volo privato alle 13.15 dall’aeroporto El Prat, Barcellona, diretto a Perugia, dove sosterrà l’esame di italiano B1 che gli garantirebbe l’ottenimento della cittadinanza italiana. Secondo quanto riporta “Marca”, questa serie di indizi lasciano aperta la porta della Juventus per l’approdo del centravanti uruguaiano. Nel frattempo continuano i dialoghi tra gli intermediari di Edin Dzeko e la società giallorossa: il bosniaco rimane comunque il primo obiettivo di Andrea Pirlo, ma la Juve vuole tutelarsi nel caso in cui Arkadiusz Milik non dia l’ok al trasferimento in giallorosso.