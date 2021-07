Olsen, c’è l’interesse del Rennes: lo svedese può finire in Ligue 1

Nella prossima stagione l'ex numero 1 giallorosso potrebbe parlare francese

Il futuro di Robin Olsen può essere in Francia, in Ligue 1. Come riporta Sky Sport, c'è l'interesse del Rennes per lo svedese classe 1990, reduce da una stagione in Premier all'Everton. Mourinho l'ha inserito nella lista degli esuberi e per questo Olsen e il suo entourage sono alla ricerca di una sistemazione per la prossima annata. Che potrebbe essere proprio il Rennes, anche se la trattativa è in fase iniziale. Fino a qualche giorno fa ci aveva pensato anche il Lille. Per Olsen undici presenze totali con l'Everton dopo l'esperienza al Cagliari. Alla Roma invece 35 presenze senza farsi rimpiangere. Anche perché Tiago Pinto ha già acquistato Rui Patricio, affidando a lui la difesa dei pali della prossima stagione.