Mason Greenwood è il grande sogno di Gasperini per rinforzare la Roma. Il Marsiglia è diposto a cederlo e la concorrenza aumenta. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncoglu il procuratore ha riferito che "La Turchia è un'opzione per il giocatore". Il Fenerbahce rimane alla finestra così come i club turchi. I giallorossi il 1 giugno presenteranno una prima offerta ufficiale da 50 milioni di euro. I conti in rossi dei francesi e gli ottimi rapporti tra Roma e Marsiglia possono aiutare. Gasp si aspetta almeno due rinforzi sulla trequarti e l'ex Manchester United è il calciatore individuato per alzare il livello.