Stampa inglese, anche la Roma su Hwang del Wolverhampton

Il Wolverhampton in estate dovrà operare qualche cessione di lusso per abbassare il monte-ingaggi e sistemare il Fair Play Finaziario. Uno dei possibili partenti è l'attaccante Hwang Hee-chan. Secondo il portale inglese Mirror il sudcoreano è seguito con attenzione anche dalla Roma oltre che a diversi club della Premier come Tottenham, Newcastle e Aston Villa.