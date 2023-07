Stampa argentina: la Roma tratta anche Paredes con il Psg

L'ex Juve sembrava destinato al Galatasaray, ma il giocatore ha detto no al trasferimento in Turchia

La carriere di Leandro Paredes potrebbe continuare in Serie A. Secondo quanto riferisce Gaston Edul, giornalista del canale sportivo argentino Tyc Sports, la Roma e la Lazio stanno trattando il giocatore con il Psg. L'ex Juve, rientrato a Parigi a fine prestito, sembrava destinato al Galatasaray, ma il giocatore ha detto no al trasferimento in Turchia.