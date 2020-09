Stallo Smalling, lo United non lo considera. Solskjaer: “In difesa siamo a posto così”

Smalling ancora in uscita dallo United. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, per la difesa il nome più in vista per la Roma resta quello di Chris Smalling. Fonseca una settimana fa si era mostrato decisamente ottimista, oggi ha preferito erigere un muro sull’argomento mercato alla domanda specifica sull’inglese. La distanza con lo United è importante, Solskjaer continua ad avere difficoltà in difesa (vedi il 3-2 col Brighton arrivato solo al minuto 100) ma il centrale classe ’89 – come riporta ‘Manchester Evening News’ – non è comunque preso in considerazione.

“Abbiamo tanti difensori, ho messo Bailly per rinforzare la retroguardia. Quindi per me abbiamo abbastanza difensori bravi al momento. Quando prendi tanti gol e concedi occasioni le questioni sono la condizione della squadra o gli errori individuali. Non siamo ancora al top, non siamo brillanti fisicamente. Sono più errori strutturali, Lindelof (ancora molto criticato per alcuni errori, ndr) ha giocato bene”, le parole di Ole Gunnar Solskjaer in conferenza dopo il match. Il manager dei Red Devils, almeno per ora, chiude il mercato in entrata per la difesa ma senza specificare se nell’elenco dei centrali consideri anche Smalling.