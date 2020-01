Spinazzola-Politano, non c’è accordo tra i club. Il terzino rientra: “Sto bene e penso al Genoa” – LIVE – FOTO -VIDEO

Si fa, anzi no, anzi sì. Aspetta, dipende. È andata più o meno così la giornata di trattativa ieri tra Roma e Inter per lo scambio Spinazzola-Politano. I due calciatori avevano raggiunto mercoledì le rispettive (nuove) città e fatto le visite mediche, poi Marotta ha preferito inserire a sorpresa il diritto di riscatto e non più l’obbligo, facendo arrabbiare Petrachi e la Roma. Il lavoro dell’agente Davide Lippi non è riuscito a ricucire lo strappo e nel primo pomeriggio è arrivata la notizia del banco saltato definitivamente a Milano. Ecco gli aggiornamenti live della trattativa.

LIVE

17.20 – Spinazzola è atterrato a Fiumicino. Queste le sue parole ai cronisti presenti:“Mi andrò ad allenare. Mi sento bene, penso soltanto a domenica, alla gara contro il Genoa. Penso solo a questo”.

15.50 – Spinazzola sta già facendo ritorno a Roma. Alle 16 la partenza da Linate con il volo che atterrerà alle 17 a Roma

Ore 14.15 – Come riporta Sportialia, non si sblocca la trattativa tra Inter e Roma e salta l’operazione che avrebbe portato Politano a Roma e Spinazzola all’Inter.

Ore 11.00 – Le società sono in contatto per trovare una soluzione. I giocatori sono rispettivamente a Milano e Roma in attesa di novità.

Ore 9.30 – L’Inter intanto si è cautelata con l’arrivo di Ashley Young dal Manchester United. Ma Conte vuole anche un altro esterno: se non dovesse arrivare Spinazzola, l’alternativa è Moses.

Ore 9.00 – La Roma propone che il riscatto diventi obbligatorio se il calciatore giocherà il 50% delle gare in stagione (con qualsiasi minutaggio). L’Inter invece vuole inserire 15 presenze di almeno 45′.