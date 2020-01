Andrea Petagna, attaccante della Spal, al termine della gara vinta 2-1 contro l’Atalanta, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

Escludi di lasciare Ferrara almeno fino a giugno? Sei uno dei nomi più chiacchierati

Non so niente di questo, bisogna chiedere al mio procuratore. Offerte non sono arrivate, quindi sono felice alla Spal. Devo continuare così e migliorarmi.