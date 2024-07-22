Matias Soulé resta il primo obiettivo della Roma, ma con lo scoglio Juve da superare. Questione di cifre, una distanza tutt'altro che enorme da colmare, che tuttavia c'è. Secondo quanto raccontato da Alfredo Pedullà sul proprio sito, la richiesta definitiva dei bianconeri è di circa 33 milioni totali composti da 28 di base più 5 di bonus. Due di questi facili da raggiungere. Insomma, 30 milioni praticamente garantiti. Più una percentuale sulla futura rivendita, che a Torino chiedono considerando la valutazione 'vera' di 40 milioni. Da qui la Juve non ha intenzione di muoversi e quindi starà alla Roma decidere se andare avanti o meno. Il giocatore vuole solo i giallorossi, ma ora serve l'offerta giusta.