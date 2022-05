Sondaggio della Roma per Arnautovic: su di lui anche Juventus e Napoli

Il centravanti austriaco sta disputando un’ottima stagione con il Bologna, nel quale ha realizzato 15 reti in 33 partite tra campionato e Coppa Italia

Marko Arnautovic a 33 anni appena compiuti è ancora un attaccante di valore. Da quanto riporta Alfredo Pedullà il giocatore ha un contratto, a Bologna sta bene, ma contemporaneamente piace alle big italiane: negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi della Juve (che cerca un attaccante esperto da affiancare a Vlahovic e che deve decidere sui riscatti di Morata e Kean, non dipende soltanto dai bianconeri) ma anche di Napoli e Roma. Nonostante per l'attuale club sia un tassello fondamentale per il futuro, Arnautovic ha lasciato traccia e ha convinto molti lasciando circolare molte indiscrezioni di mercato.