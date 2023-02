Sondaggi di Galatasaray e Fenerbahce per Zaniolo: la Roma non apre al prestito

Zaniolo è fuori dal progetto tecnico della Roma e i Friedkin sono pronti ad ascoltare eventuali offerte per il numero 22. Secondo quanto riportato da Sky il Galatasaray e il Fenerbahce hanno mostrato interesse. La sessione di mercato in Turchia chiude mercoledì. La società giallorossa ha già risposto che non apre al prestito. Nicolò andrà via solo a titolo definitivo. I due club devono soddisfare le richieste della Roma (30 milioni) e dovrebbero convincere il calciatore a trasferirsi a Istanbul.