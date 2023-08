Solbakken accostato al Bologna, Motta: “Servono due esterni d’attacco al più presto”

Thiago Motta non usa mezzi termini e sbotta dopo la vittoria in rimonta contro l'Utrecht. L'allenatore del Bologna si sfoga in relazione al mercato deficitario dei rossoblù usando termini forti: "Ora come ora, per come siamo messi e con una squadra che va evidentemente completata, non possiamo competere con la Serie A. Serve investire", ha detto a 'Radio Nettuno Bologna Uno'. Oltre ad Arnautovic e Dominguez in orbita Roma, ai rossoblù è stato invece accostato lo stesso Solbakken, che i giallorossi cederebbero davanti a un'offerta all'altezza o sacrificherebbero. E proprio il ruolo del norvegese è quello di cui necessita il tecnico: "La squadra è da completare al più presto. Servono due esterni d’attacco, lo vedono tutti. Orsolini é infortunato, già negli ultimi due-tre mesi del campionato ha dovuto lavorare per il suo problema. In questo momento non possiamo competere in serie A. Bisogna investire, manca qualità e lo vedono tutti. Musa Barrow? Lui ha grandi potenzialità, é da tanti anni a Bologna, e magari deve andarle a dimostrare altrove".