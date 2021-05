Sodalizio Mendes-Mou per il mercato: da Oliveira a Leao, i nomi in orbita Roma

Quattro nuovi giocatori per i giallorossi, tutti sotto la procura dell'agente amico dello Special One

Dalla Spagna arrivano notizie interessanti sul mercato in entrata della Roma. Secondo il portale iberico fichajes.net ci sarebbero quattro nuovi nomi per la squadra di Mourinho che non erano ancora trapelati. Tutti i giocatori in questione avrebbero un unico comune denominatore: la loro procura è affidata a Jorge Mendes, amico e agente dello Special One. Il primo della lista sarebbe Daniel Podence, esterno portoghese veloce e duttile del Wolverhampton, già visionato da Mourinho ai tempi del Tottenham, con un costo del cartellino che si aggira sui 30 milioni di euro. SergioOliveira del Porto è uno degli altri calciatori visionati. Il centrocampista 28enne ha disputato una stagione di grande rendimento, dove ha segnato 20 reti in 48 partite disputate e ha fornito 7 assist. Come nel caso di Podence, per portarlo nella capitale si dovrà sborsare non meno di 30 milioni di euro. Il terzo nome in lista è quello di RicardoPereira, di ruolo terzino destro che non ha giocato una delle sue migliori stagioni con il Leicester. I tanti problemi fisici ne hanno frenato la stagione ma lo Special One ha sempre continuato a monitorarlo, tanto da volerlo portare agli Spurs l'estate scorsa. In quell'occasione il Leicester si è opposto con decisione alla cessione del terzino ma quest'anno le cose sembrerebbero diverse. Il prezzo per il portoghese è, anche in questo caso, 30 milioni di euro. L'ultimo calciatore che è entrato in questa lista è il giovane attaccante del Milan, RafaelLeao. Il centravanti ha vissuto un campionato fra alti e bassi ma la giovane età (è un '99 come Zaniolo) è dalla sua parte. Per acquistarlo dal Milan bisognerà spendere dai 28 milioni di euro a salire.